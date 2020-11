Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental: Autofahrer landet auf dem Dach und bleibt unverletzt

FreiburgFreiburg (ots)

Wie durch ein Wunder ist ein Autofahrer am Donnerstag, 26.11.2020, auf der L 131 zwischen Wembach und Böllen unverletzt geblieben, als er von der Straße geraten und mit seinem Renault auf dem Dach liegend zum Stillstand gekommen war. Gegen 16:15 Uhr war der 32-jährige nach links gekommen, weil er zu schnell unterwegs war. Der Renault durchbrach eine Leitplanke, überschlug sich und landete über zehn Meter unterhalb der Straße auf dem Dach. Der Fahrer überstand den Unfall augenscheinlich unversehrt. Vorsorglich wurde er in einem Krankenhaus untersucht. Am Renault entstand Totalschaden.

