POL-FR: Rheinfelden: Dachbrand schnell unter Kontrolle

Ein Dachbrand auf einem Betriebsgelände in Rheinfelden am Donnerstagabend, 26.11.2020, konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 17:40 Uhr war der Brandausbruch festgestellt worden. Die Werksfeuerwehr mit Unterstützung der Feuerwehr Rheinfelden konnten das Feuer rasch bekämpfen. Verletzt wurde niemand, das genaue Schadensausmaß ist noch unbekannt. Derzeit finden Arbeiten am Dach des betroffenen Gebäudes statt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen.

