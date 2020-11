Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Handtasche entrissen - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am Donnerstag, 26.11.2020, gegen 18.30 Uhr, wurde eine Seniorin in einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Keller-Straße von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Die Frau bot der Dame an, beim Hochtragen der Einkäufe behilflich zu sein. Unvermittelt soll sie dann jedoch die beigefarbene Handtasche der Seniorin ergriffen und diese entrissen haben. Anschließend flüchtete die Frau aus der Tiefgarage. Die Frau soll etwa 25 Jahre alt, 170 cm groß und schlank gewesen sein. Sie hatte lange, dunkle Haare, helle Haut und sprach deutsch ohne erkennbaren Akzent. Zur Tatzeit trug sie dunkle Kleidung und einen schwarzen Mundschutz. Die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, ermittelt wegen des Verdachts des Raubes und sucht Zeugen. Wem ist die beschriebene Frau im Bereich der Ludwig-Keller-Straße oder auch bei einem Einkaufsmarkt in der Römerstraße aufgefallen?

