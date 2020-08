Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Brand in Seniorenheim geht glimpflich aus

Am Mittwochmorgen wurde gegen 11:30 Uhr ein Brand in einem Seniorenheim im L Quadrat gemeldet.

Feuerwehr und Rettungskräfte fuhren mit einem Großaufgebot an die Örtlichkeit. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Zimmer eine Matratze in Brand geraten war, der rasch gelöscht werden konnte. Möglicherweise war eine Zigarette für das Feuer ursächlich. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung konnten nicht erlangt werden. Es entstand nur geringer Sachschaden. Vier Personen wurden vorsorglich medizinisch untersucht.

