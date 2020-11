Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wohnungsbrand in Müllheim/ LKr Breisgau-Hochschwarzwald

FreiburgFreiburg (ots)

Die Feuerwehr Müllheim bekämpft derzeit einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Müllheim in der Hachbergstraße. Das betroffene Wohnhaus muss dazu auch geräumt werden. Die Bewohner werden durch Polizei und Gemeinde in nahegelegene Unterkünfte untergebracht.

Zur Brandursache und Schaden kann derzeit keine Aussage getroffen werden.

Es wird nachberichtet.

