Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein (2 Meldungen): Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen // Einreise mit Drogen im Gepäck

FreiburgFreiburg (ots)

Weil am Rhein: Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter zwischen Samstag, 28.11.2020, 15:30 Uhr, und Sonntag, 29.11.2020, 15:20 Uhr, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße, Ecke Turmstraße, aufzuhebeln. Zwar wurde die Tür beschädigt, geöffnet werden konnte diese aber nicht. Demnach wurde auch nichts aus der Wohnung entwendet. Die Kriminalpolizei Lörrach sucht nach Zeugen des Vorfalls, diese melden sich bitte unter der Tel. 07621 176-0 oder per Mail an loerrach.kk.hinweis@polizei.bwl.de

Weil am Rhein: Einreise mit Drogen im Gepäck

Am Sonntag den 29.11.2020, gegen 20:00 Uhr wurde an der Deutsch-Schweizerischen Grenze ein 18-jähriger PKW-Fahrer von deutschen Zollbeamten kontrolliert, da sie Marihuana-Geruch aus seinem Auto wahrnehmen konnten. Bei der darauffolgenden Durchsuchung des PKW wurden mehrere Gramm Marihuana aufgefunden. Die weitere Durchsuchung des Mannes selbst führte zwar nicht zum Auffinden von weiteren Drogen, allerdings wurde in seiner Unterhose ein Beutel mit Urin gefunden, welcher offensichtlich bei einem möglichen Urintest zur Verfälschung des Testergebnisses eingesetzt werden sollte. Da der Verdacht besteht, dass der Autofahrer unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann wurde durch den Zoll an die Landespolizei übergeben und wird angezeigt.

