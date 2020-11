Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Aggressiven Mann in Gewahrsam genommen - Anzeige

FreiburgFreiburg (ots)

Ein 54-jähriger Mann fiel am Samstag, 28.11.2020, gegen Mitternacht in der Belchenstraße in Lörrach auf, weil er mittels eine Lautsprecherbox die Umgebung beschallte. Bei der Kontrolle des Mannes zeigte sich dieser äußert aggressiv und verweigerte zudem die Angaben seiner Personalien. Gegen die anschließende Durchsuchung setzte er sich zur Wehr, so dass er überwältigt werden musste. Da er sich auch weiterhin nicht beruhigte, musste er die folgenden Stunden im Gewahrsam verbringen. Den Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

