Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kosmetiksalon und Pizzeria als Tatorte von Einbruchsdelikten

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Einbruch in einen Kosmetiksalon in Rheydt haben unbekannte Täter Bargeld gestohlen. Ohne Beute sind Einbrecher hingegen in einer Pizzeria in Eicken geblieben.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 14. August, 17 Uhr, und Samstag, 15. August, 8.40 Uhr, schoben die Täter in Rheydt an der Bachstraße auf einem Hinterhof Rolladen hoch, hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten des Kosmetiksalons. Sie entwendeten eine Kassette mit Bargeld und flüchteten danach unerkannt in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum zwischen Samstag, 15. August, 23.45 Uhr, und Sonntag, 16. August, 11.45 Uhr, gelangten unbekannte Täter über einen Hinterhof in Eicken an der Hindenburgstraße in die Räume der Pizzeria. Sie versuchten, einen Zigarettenautomaten in der Gaststätte aufzuhebeln. Sie verließen jedoch ohne Beute die Pizzeria durch einen Hintereingang.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise in diesen Fällen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

