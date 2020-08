Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigungen an Pkw in Neuwerk: 76-Jähriger gesteht eine Tat, bestreitet aber weitere

Mönchengladbach (ots)

Im Zusammenhang mit Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen in Neuwerk im Bereich Loosenweg / Adlerstraße haben eine Videoaufnahme und weitergehende Zeugenaussagen die Polizei Mönchengladbach auf die Spur eines 76-Jährigen geführt.

Mit Blick auf eine Tat am Mittwoch, 5. August, konnte der Mann zweifelsfrei als Täter identifiziert werden: An diesem Tag hat er morgens gegen 9 Uhr an einem VW Lupo den vorderen rechten Reifen zerstochen und den Lack zerkratzt. Diese Tat hat er in einer Vernehmung gestanden. Zur Frage nach dem Motiv gab er Verärgerung über das Verhalten von Autofahrern an.

Die Polizei prüft nun, ob der Mann auch für weitere Taten verantwortlich ist. Der 76-Jährige hat dies in der Vernehmung bestritten. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. (ds)

