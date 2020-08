Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb sitzt in Untersuchungshaft

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Freitagmittag, 14. August, gegen 13.45 Uhr einen 24-jährigen Mann nach einem räuberischen Diebstahl in einem Getränkemarkt an der Wickrather Straße in Geistenbeck festgenommen.

Ein Mitarbeiter des Getränkemarktes hatte den 24-Jährigen dabei beobachtet, wie er zwei Flaschen Spirituosen in seinen Hosenbund steckte und wollte ihn auf dem Parkplatz auf den Diebstahl ansprechen. Der 24-Jährige stieg laut Aussage des Mitarbeiters direkt auf sein Fahrrad, um zu flüchten. Der Mitarbeiter habe ihn daran hindern wollen, wodurch es zu einer Rangelei kam.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 24-Jährige ohne festen Wohnsitz ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Da gegen den 24-Jährigen darüber hinaus mehrere offene Haftbefehle unter anderem wegen Eigentumsdelikten existieren, nahmen ihn die Polizisten fest. Er sitzt nun nach entsprechendem richterlichen Beschluss in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. (km)

