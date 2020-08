Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 84-Jährige verweigert angeblichen Handwerkern den Zutritt zu ihrer Wohnung

Mönchengladbach (ots)

Zwei Unbekannten, die sich als Handwerker ausgegeben hatten, hat eine 84-jährige Frau am Freitag, 14. August, in Hardterbroich-Pesch geistesgegenwärtig den Zutritt zu ihrer Wohnung verwehrt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in diesem Fall um einen gescheiterten Versuch gehandelt haben dürfte, unter dem Vorwand von angeblich notwendigen Arbeiten in die Wohnung zu gelangen und dort etwas zu entwenden.

Nach Aussage der Frau waren gegen 10.40 Uhr zwei Männer im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Straße Grasfreed aufgetaucht. Die Unbekannten hätten zunächst geklingelt. Sie habe die Haupteingangstür entriegelt und in das Treppenhaus geschaut. Dort sei sie von einem circa 1,75 Meter großen, schlanken Mann, etwa 40 Jahre alt, mit kurzen schwarzen Haaren, bekleidet mit einem braunen T-Shirt, angesprochen worden. Der Mann habe einen ausländischen Akzent gehabt, aber deutsch gesprochen. Er habe gesagt, dass sie Werksmitarbeiter seien und das Wasser in der Wohnung abstellen müssten. Ein zweiter Mann, ebenfalls etwa 40 Jahre alt und circa 1,75 Meter groß, sehr gepflegtes Erscheinungsbild, schlank, bekleidet mit einem blauen Hemd, akzentfreies Deutsch sprechend, sei das Treppenhaus heraufgekommen. Sie selbst sei zwischenzeitlich wieder in ihre Wohnung in die Nähe der Wohnungstür gegangen, berichtete die Frau. Der zweite Mann sei auf die Wohnungstür zugegangen. Da habe sie die Tür rasch geschlossen.

Die Polizei konnte im Haus keine Hinweise auf eventuelle Arbeiten eines Werkes feststellen. Eine Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell