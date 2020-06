Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Werkstatt

Uslar (ots)

USLAR-VOLPRIEHAUSEN (zi.) Bisher unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 06.06.20, 20:00 Uhr, bis zum 07.06.20, 09:00 Uhr, gewaltsam in Werkstatträume in der Straße Am Mühlensiek ein. Vor der Werkstatt und im Inneren wurden teilweise hochwertige Gegenstände beschädigt, es wurde nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 5.000,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

