Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Groß Kummerfeld, Willingrade, Willingrader Straße

Feuer in unbewohntem Einfamilienhaus

Bad Segeberg (ots)

Am Sonntagnachmittag, den 15.12.2019, brannte in Groß Kummerfeld, Willingrade, ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Willingrader Straße (siehe hierzu auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/4469641). Gegen16:45 Uhr meldeten Zeugen den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr das Feuer. Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften aus mehreren Wehren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Durch den starken Wind wurde der Rauch noch in weite Ferne getragen, so dass über Rundfunk Warnhinweise veranlasst wurden. Anwohner in den umliegenden Häusern wurden teilweise evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten bis 19:00 Uhr an. Ein Feuerwehrmann erlitt eine Rauchgasvergiftung. Rettungskräfte brachten ihn in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

