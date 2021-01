Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger angefahren und verletzt

Jülich (ots)

Ein Fußgänger wurde am Donnerstagvormittag von einem Pkw erfasst, als er die Poststraße überquerte. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 10:45 Uhr befuhr ein 19 Jahre alter Mann aus Düren mit seinem Pkw von der Schloßstraße aus kommend in den Kreisverkehr ein, um diesen geradeaus an der Poststraße wieder zu verlassen. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs wurde er eigener Aussage zufolge so stark von der tief stehenden Sonne geblendet, dass er einen die Fahrbahn querenden Fußgänger nicht erkennen konnte. Der Wagen des Düreners erfasste den Passanten, der hierdurch zunächst auf die Motorhaube des Pkw prallte und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Es handelte sich um einen 52-jährigen Jülicher, der vor Ort medizinisch versorgt und zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Insassen im Wagen des Unfallverursachers blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden von geschätzt 500 Euro. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu einer Beeinträchtigung des Verkehrs.

