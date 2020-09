Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Zeugen gesucht - Mitteldeutsche Regiobahn beschossen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Chemnitz/Zwickau (ots)

Beamte des Bundespolizeireviers am Chemnitzer Hauptbahnhof erhielten am 20.09.2020 gegen 00:30 Uhr die Information, dass die Regionalbahn auf der Fahrt von Chemnitz nach Zwickau im Zeitraum zwischen 22:25 und 23:25 Uhr durch unbekannte Täter beschossen und dadurch eine Seitenscheibe beschädigt wurde.

Die Beschädigung wurde erst bei der Ankunft im Zwickauer Hauptbahnhof durch den Triebfahrzeugführer bemerkt. Dieser informierte auf der Rückfahrt nach Chemnitz die Bundespolizei über die Feststellung. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme am Chemnitzer Hauptbahnhof stellten die Einsatzkräfte fest, dass in der zerstörten Scheibe ein Metallgegenstand steckt, bei welchem es sich um ein sogenanntes "Diabolo" (Luftgewehrgeschoss) handeln könnte. Dieses wurde sichergestellt. Ob sich zum Tatzeitpunkt Reisende in dem Abteil befanden, ist aufgrund der zeitversetzten Feststellung nicht bekannt.

Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Die Bundespolizeiinspektion Chemnitz hat die Ermittlungen wegen Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht Zeugen, die am 19.09.2020 in der Zeit von 22:25-23:25 Uhr in der Regionalbahn unterwegs waren oder Beobachtungen zum Geschehen gemacht haben.

Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Telefonnummer der Bundespolizeiinspektion Chemnitz 0371 4615105 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Chemnitz

Telefon: 0371 4615 116 oder 105

E-Mail: bpoli.chemnitz.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Chemnitz, übermittelt durch news aktuell