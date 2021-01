Polizei Düren

POL-DN: Erneut Kellereinbrüche in Rölsdorf

Düren (ots)

In Rölsdorf meldeten Anwohner der Flurstraße Einbrüche in mehrere Keller. Auch ein Pedelec wurde dabei entwendet.

Die Taten ereigneten sich zwischen 23:30 Uhr am Montagabend und 06:00 Uhr am Dienstagmorgen. Der oder die Täter hatten die Haustür zu einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und waren in das Untergeschoss gelangt. Dort gelang es ihnen, insgesamt vier Kellerverschläge aufzubrechen, an zweien scheiterten sie. Zu der bislang festgestellten Diebesbeute zählen unter anderem ein Pedelec sowie Werkzeuge.

Haben Sie verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts beobachtet? Bitte melden Sie sich bei der Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425.

