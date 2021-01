Polizei Düren

POL-DN: Dunkles Fahrzeug flüchtet nach Verkehrsunfall

Düren (ots)

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Fahrzeug entfernte sich das motorisierte Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen und Ersthelfer kümmerten sich um den Fahrradfahrer, die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Gegen 07:50 Uhr befuhr ein 38 Jahre alter Mann mit seinem Rad die Kreuzauer Straße in Fahrtrichtung Kreuzau. Als er die Einmündung zur Cyriakusstraße passierte, wurde er von einem Fahrzeug erfasst, wodurch er zu Fall gebracht und leicht verletzt wurde.

Das Fahrzeug, welches aus Richtung Kreuzau kam und seinerseits nach links in die Cyriakusstraße einbiegen wollte, soll ein dunkler Kleintransporter oder dunkler Pkw gewesen sein. Nach der Kollision hielt der Wagen kurz an, wendete dann und fuhr in Richtung Kreuzau zurück. Angaben zu dem oder den Insassen sind nicht bekannt.

Mehrere Unfallzeugen verhielten sich vorbildlich, als sie an der Unfallstelle anhielten und sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Radfahrer kümmerten. Eine Autofahrerin, die den Verkehrsunfall wahrgenommen hatte und kurze Zeit später von dem flüchtenden Fahrzeug überholt wurde, kehrte sogar zur Unfallstelle zurück, da sie eine Unfallflucht vermutete und sich als Ersthelferin und Zeugin zur Verfügung stellen wollte.

Der 38-Jährige wurde am Unfallort versorgt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise auf das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs liegen vor, die Ermittlungen hierzu dauern derzeit an. Wer Angaben zum Unfall verursachenden Fahrzeug machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen:

Den zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats erreich Sie unter der Telefonnummer 02421 949-..... Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten nimmt die Leitstelle unter der 02421 949-6425 Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell