Polizei Düren

POL-DN: Einbruchsversuch in Tankstelle

Düren (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag in eine Tankstelle auf der Euskirchener Straße in Düren einzubrechen.

Kurz nach 03:00 Uhr wachte eine Anwohnerin wegen lauten Motorenlärms auf. Beim Blick aus dem Fenster sah sie ein helles Fahrzeug, dass rückwärts zwischen zwei Häusern abgestellt worden war. Drei Personen holten einen Gegenstand aus dem Kofferraum und begaben sich zur gegenüberliegenden Tankstelle. Die Anwohnerin verständigte daraufhin die Polizei. Etwa zeitgleich wurde der Alarm am Verkaufsraum der Tankstelle ausgelöst. Bei Eintreffen der Streifenwagen hatten sich die Personen samt Fahrzeug bereits entfernt. Zurück blieb ein Gullideckel, der offensichtlich dazu benutzt werden sollte, die Eingangstür zu zerstören. Dies gelang jedoch nicht. Zu den drei Flüchtigen konnte lediglich gesagt werden, dass diese alle circa 175 bis 180 cm groß waren und Kapuzen über die Köpfe gezogen hatten. Ermittlungen ergaben, dass die zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen zuvor von einem Pkw, der auf der Schoellerstraße abgestellt war, gestohlen wurden.

Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell