POL-DN: Zuerst in Auto eingestiegen, dann in die Garage

Düren (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Auto, entwendeten daraus unter anderem eine Funkfernbedienung und öffneten hiermit anschließend eine Garage. Auch hieraus bedienten sie sich.

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Sonntagabend, 21:15 Uhr, gelang es Unbekannten, ein Auto zu öffnen, das vor einer Garage an der Straße "An der Scheidheck" parkte. Daraus entnahmen sie ein mobiles Navigationsgerät und eine Funkfernbedienung, mit der sich das Garagentor hochfahren ließ. Hieraus nahmen die Diebe zwei E-Bikes an sich, mit denen sie in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und leitete eine Fahndung nach den Rädern ein. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen werden an die Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 erbeten.

