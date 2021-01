Polizei Düren

POL-DN: Totalschaden auf winterglatter Fahrbahn

Niederzier/Düren (ots)

Wer sich Mitte Januar und angesichts frostiger Temperaturen als Fahrzeugführer/in immer noch nicht auf den Winter eingestellt hat, dem kann es ergehen wie einer 20 Jahre alten Autofahrerin aus Düren.

Diese befuhr in der Nacht zum Sonntag die Kreisstraße 2, von Niederzier-Oberzier in Fahrtrichtung Düren-Arnoldsweiler. Trotz Schneefalls und erkennbarer Rutschgefahr hatte sie dabei ihre Geschwindigkeit nicht ausreichend reduziert, so dass der Wagen glattweg von der Straße rutschte, sich überschlug und nach etwa zehn Metern auf dem Dach im angrenzenden Feld zum Liegen kam. Die junge Frau konnte sich noch selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien, bevor ihr andere Verkehrsteilnehmer zur Hilfe kamen. Der Rettungsdienst transportierte die glücklicherweise nicht schwer verletzte Fahrerin vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Den "Rest" leisteten Feuerwehr und Abschleppdienst. Augenscheinlich dürfte von einem Totalschaden des havarierten Autos in Höhe von einigen tausend Euro auszugehen sein.

Die Polizei leitete nach erfolgter nächtlicher Unfallaufnahme ein Ermittlungsverfahren gegen die Unfallbeteiligte ein. Die Ermittlungen dauern an.

