POL-GI: Razzien am späten Donnerstagabend und frühen Freitagmorgen in Reiskirchen und in Lollar

Pressemeldung vom 24.07.2020:

Razzien am späten Donnerstagabend und frühen Freitagmorgen in Reiskirchen und in Lollar

Reiskirchen: Razzien in mehreren Gaststätten und Shisha Bars

Gezielte Kontrollen führten Beamte der Gießener Kriminalpolizei, der Gießener Polizeidirektion, der Ordnungsämter, des Landkreises und des RP Gießen durch. Zuvor hatten sich Hinweise auf bestimmte Verstöße ergeben. In das Visier der Beamten gerieten dieses Mal Gaststätten und Shisha - Bars in Reiskirchen und Lollar. Die Maßnahmen begannen gestern Abend und dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

Kontrollen in Reiskirchen:

Die erste Razzia war in einem Café in Reiskirchen. Hier wurden die Beamten gleich fündig und stellten zwei "illegale" Spielautomaten sicher. Auf die Betreiber kommen nun Verfahren, unter anderem wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen und anderer Delikte zu. Unweit davon kontrollierten die Ermittler eine Person, die offenbar der illegalen Prostitution nachging. Die Frau muss ebenfalls mit einer Strafanzeige rechnen. Die Gaststätte wurde danach geschlossen und versiegelt.

Unweit davon war eine Shisha Bar dann im Fokus der Beamten. In diesem Bereich stellten Mitarbeiter des Regierungspräsidiums Gießen, die im Bereich Arbeitsschutz spezialisiert sind, Verstöße an der Lüftungsanlage fest. Dazu fanden die Beamten etwa ein Kilogramm Wasserpfeifentabak. Offenbar war dieser nicht versteuert. Ein weiteres Spielgerät musste aufgrund fehlender Zulassung vom "Netz genommen werden".

Die nächste Maßnahme bezog sich dann auf eine weitere Shisha Bar in Reiskirchen. Auch hier fanden die Kontrolleure etwa zwei Kilogramm unversteuerten Wasserpfeiffentabak.

Kontrollen in Lollar:

Am frühen Freitagmorgen wurden zwei Cafés in Lollar überprüft. Wiederum stellte es sich heraus, dass ein Spielautomat über keine Zulassung verfügte. Ungewöhnlich war in diesem Etablissement ein weiterer Verstoß. Fast 600 Getränkedosen und fast 100 Getränkeflaschen hatten nicht die notwendige Pfandmarke. Auf den Betreiber kommt somit eine Anzeige zu. Ähnlich war es dann im zweiten Café in Lollar. Auch stellten die Polizeibeamten etwa 200 Dosen und Getränkeflaschen sicher.

