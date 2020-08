Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200813.4 Heide: Betrug und Widerstand

Heide (ots)

Nachdem eine Frau in Heide am Mittwoch ihre Rechnung in einem Cafe´ nicht zahlen wollte, machte sie zunächst Stress in dem Restaurant und widersetzte sich anschließend den hinzugezogenen Beamten. Letztlich kam sie aufgrund ihres psychischen Zustandes in ein Krankenhaus.

Am späten Vormittag bestellte die 48-Jährige ein Frühstück in einem Laden Am Markt, das sie nach dem Verzehr nicht bezahlen wollte. Zudem benahm sie sich gegenüber der anwesenden Servicekraft unflätig und uneinsichtig, so dass diese die Polizei alarmierte. Beamte erteilten der ihnen nicht unbekannten Frau einen Platzverweis, dem die Dame allerdings nicht nachkam. Sie bespritzte einen Beamten mit Wasser und schlug vor dem Cafe´ mit einem zuvor entwendeten Schuh auf ihn ein. Ihre körperliche Gegenwehr setzte sich fort und letztlich brachten die Einsatzkräfte die Alkoholisierte zum Revier, von wo aus sie mit einem Rettungswagen auf die psychiatrische Station eines Krankenhauses kam.

Der Tag endete für die Beschuldigte mit drei Strafanzeigen - wegen des Diebstahls, des Betruges und wegen des Widerstandes.

Merle Neufeld

