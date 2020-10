Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.10.2020

Peine (ots)

Tabakwaren entwendet

Zwischen Dienstag, 18:30 Uhr, und Mittwoch, 08:00 Uhr, brachen unbekannte Täter gewaltsam eine Ablagebox eines Tabakwarengeschäfts in der Bahnhofstraße in Peine auf. Anschließend wurden mehrere Tabakdosen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 550 Euro.

Kupferkabel aus Rohbau entwendet

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 07:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Rohbau im Nachtigallenweg in Peine. Sie entwendeten mehrere hundert Meter Kupferkabel und entkamen anschließen unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Diebe stehlen Parfüm von LKW

Unbekannte Täter zerstörten die Verplombung eines Sattelaufliegers, welcher auf dem Autohof in Peine, Heinrich-Hertz-Straße, abgestellt war. Anschließend wurden mehrere Europaletten mit Parfüm entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 6.500 Euro.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 10:10 Uhr, ereignete sich in der Eilhart-von-Oberg-Straße Ecke "Im Dorfe" in Duttenstedt ein Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Peiner wollte mit seinem Ford von der Straße "Im Dorfe" auf die Eilhart-von-Oberg-Straße abbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 57-jährigen Edemisser mit seinem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der 57-Jährige leicht verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro.

