POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 21.10.2020

Salzgitter (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Zwischen Montag, 16:30 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Straße "Am Hafen" in Salzgitter-Beddingen ein. Nachdem sie eine Zugangstür gewaltsam geöffnet hatten, gelangten sie in die Halle. Hier wurden anschließend mehrere Europaletten mit Pflanzenschutzmittel entwendet. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

