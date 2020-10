Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.10.2020

Peine (ots)

Nachtrag zu: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wie berichtet kam es am vergangenen Mittwoch,14.10.2020, um 12:45 Uhr, zwischen Broistedt und Vallstedt zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Transporter-Fahrer aus Salzgitter befuhr die L 475 von Broistedt in Richtung Vallstedt. Kurz hinter dem Ortsausgang wurde er von einem dunklen PKW überholt, welcher direkt vor dem Transporter einscherte. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu verhindern, wich der 25-Jährige nach links aus und erfasste dort einen 23-jährigen Fußgänger aus Lengede, welcher am linken Fahrbahnrand in Richtung Vallstedt ging. Der Fußgänger wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Hannover geflogen. Am gestrigen Dienstag erlag der Lengeder seinen schweren Verletzungen.

Die Polizei sucht weiterhin dringend nach Zeugen, welche sich zum Unfallzeitpunkt auf der Strecke Broistedt in Richtung Vallstedt oder entgegengesetzt befunden haben. Jeder kleine Hinweis könnte die Ermittlungsarbeiten der Polizei unterstützen. Die Polizei in Peine ist unter der Telefonnummer 05171/9990 zu erreichen.

Verkehrsunfall

Am Dienstag, um 15:05 Uhr, ereignete sich auf dem Fuhsering in Peine, Auffahrt zur B 444, ein Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Peiner befuhr mit seinem VW Caddy den Fuhsering aus Richtung Telgte kommend und wollte nach links auf die B 444 abbiegen. Hierbei missachtete er aus bislang unbekannten Gründen die Vorfahrt einer 40-jährigen Peiner, welche mit ihrem VW Golf vom Fuhsering aus Richtung Wiesenstraße kommend nach rechts auf die B 444 abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW. Der 53-Jährige flüchtete zunächst vom Unfallort, kehrte kurze Zeit später allerdings wieder zurück. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Gegen den 53-Jährigen Peiner wurde eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gefertigt.

