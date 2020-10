Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 20.10.2020

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall

Am Montag, um 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Königsberger Straße Ecke Inselweg in Schladen ein Verkehrsunfall. Eine 37-jährige PKW-Fahrerin aus Goslar wollte mit ihrem Volvo auf die Königsberger Straße abbiegen. Hierzu war sie mit ihrem PKW ungefähr auf die Hälfte des Gehweges gefahren, um den Verkehr einsehen zu können. Anschließend hielt sie an, um vorfahrtberechtigte Fahrzeuge passieren zu lassen. Ein 27-jähriger Radfahrer aus Schladen befuhr mit seinem Fahrrad ebenfalls die Königsberger Straße auf dem dortigen Gehweg. Aufgrund der Nutzung eines Handys während der Fahrt, übersah er den stehenden PKW des 37-Jährigen und fuhr gegen den Volvo. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Dienstschichtleiter

Telefon: 0 53 31 / 93 31 15

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell