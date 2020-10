Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 19. Oktober 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Flöthe: Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Sonntag, 18.10.2020, gegen 21:20 Uhr

Ein 31-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt worden. Demnach kam der 31-Jährige aus ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße 82 innerhalb der Ortschaft Groß Flöthe mit seinem Auto auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Auto frontal gegen einen Straßenbaum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrer fest. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Der Fahrer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 13000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

