Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Montag, 19. Oktober 2020:

Salzgitter (ots)

Salzgitter: rabiater Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Sonntag, 18.10.2020, gegen 22:15 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle sollte am Sonntagabend ein 21-jähriger Autofahrer in der Lichtenberger Straße kontrolliert werden. Bei der Kontrolle erhärteten sich Verdachtsmoment, dass der 21-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Durchführung der weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der 21-Jährige zunehmend aggressiver und beleidigte die eingesetzten Beamten. Letztendlich wurde er zur Entnahme einer Blutprobe und zur anschließenden Einlieferung in das Polizeigewahrsam zur Wache der Polizei nach Salzgitter Lebenstedt gebracht. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren gegen den 21-Jährigen eingeleitet.

