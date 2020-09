Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: 2,3 Promille: Bundespolizei nimmt gesuchten Mann im Schnellrestaurant fest-

Hamburg (ots)

Am 25.09.2020 gegen 01.50 Uhr nahmen Bundespolizisten einen per Haftbefehl gesuchten Mann (m.35) in einem Schnellrestaurant (MC) im Hamburger Hauptbahnhof fest. Zuvor beleidigte der Mann grundlos Mitarbeiter des Restaurants und wurde anschließend auch noch handgreiflich gegenüber einem Beschäftigten.

Alarmierte Bundespolizisten verbrachten den alkoholisierten und aggressiven Mann gefesselt zum Polizeirevier. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Die Überprüfung der Personalien ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Seit Mitte September 2020 wurde der Verurteilte mit einem Haftbefehl gesucht. Der polnische Staatsangehörige hatte eine geforderte Geldstrafe von 1060 Euro wegen Sachbeschädigung und Tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten nicht gezahlt. Jetzt hat der Mann eine Ersatzfreiheitsstrafe von 99 Tagen zu verbüßen.

Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen wurde der Mann einer Haftanstalt zugeführt.

