Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.10.2020

Peine (ots)

Verkehrsunfall verursacht - Fahrer flüchtet

Am Sonntag, um 11:40 Uhr, ereignete sich zwischen Klein Gleidingen und Groß Gleidingen, in Höhe der Straße "Heinrichshöhe" ein Verkehrsunfall. Ein 80-jähriger Braunschweiger beschädigte beim Rückwärtsfahren ein sich auf der Verkehrsinsel befindendes Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt in Richtung Timmerlah fort. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Diese konnten den Fahrer, sowie das beschädigte Fahrzeug, an seiner Wohnanschrift in Braunschweig antreffen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 200 Euro. Gegen den Braunschweiger wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell