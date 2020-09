Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Laptop aus Sporthalle gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Aus einer Sporthalle an der Straße Gatherskamp in Neuwerk hat ein unbekannter Täter in der Zeit von Mittwochabend um 22 Uhr und Donnerstagnachmittag um 17.30 Uhr einen Laptop entwendet.

Wie der Täter genau in die Sporthalle gelangt ist, steht noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

