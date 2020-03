Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Ladendieb stiehlt Kosmetik und Dutzende Tafeln Schokolade - Verdächtiger vorläufig festgenommen

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Die Polizei hat am Montag, 23. März, einen mutmaßlichen Ladendiebdieb vorläufig festgenommen. Gegen 14.30 Uhr konnte ein Mitarbeiter eines Supermarktes an der Bredeneyer Straße beobachten, wie der 36-Jährige zusammen mit einem Komplizen Kosmetika in seine Jackentasche stecke. Außerdem hatte er mehrere Dutzend Tafeln Schokolade in eine Einkaufstüte gepackt und wollte die Kasse passieren, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter konnte den 36-Jährigen im Kassenbereich festhalten, sein Komplize entkam. Die alarmierte Polizei hat den 36-Jährigen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Durchführung des sogenannten beschleunigten Verfahrens vorläufig festgenommen. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell