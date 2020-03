Polizei Essen

POL-E: Essen: Offenbar verscheucht Alarm mehrere Einbrecher - Anwohner bringt Polizei auf die Spur

Essen (ots)

45141 E-Frillendorf: Offenbar verscheuchte eine Alarmauslösung mehrere Männer, die vermutlich in einen Baumarkt im Essener Stadtteil Frillendorf einbrechen wollten. Ein wachsamer Anwohner brachte die Polizei auf die Spur der Bande. Gegen 2:45 Uhr, in der Nacht von Samstag (21. März) auf Sonntag (22. März), eilten Streifenwagen zur Langemarkstraße. Dort löste zuvor ein Einbruchsalarm aus. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen machte ein 29 Jahre alter Zeuge auf sich aufmerksam. Der sah vor Ankommen der Streifen, wie drei Personen vom Baumarkt flüchteten und sich in einem Gebüsch versteckten. Aufgrund dieses wertvollen Hinweises nahmen die Beamten drei verdächtige Männer im Dickicht vorläufig fest. Die Männer hatten Handschuhe, Mützen und Taschenlampen dabei. Sie sind der Polizei nicht unbekannt. Nach Aktenlage haben sie sich Einbrüche und Diebstähle auf die Fahne geschrieben. Eine Straftat konnte ihnen in dieser Nacht nicht nachgewiesen werden. Das Tatobjekt war rundherum unbeschädigt. Nach Feststellung ihrer Personalien und erkennungsdienstlicher Behandlung waren sie wieder auf freiem Fuß. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter gegen das Trio. Möglicherweise kommen sie für weitere ungeklärte Einbrüche in Frage. Erlangte Informationen über die Südosteuropäer im Alter von 21, 23 und 31 Jahren werten die Ermittler jetzt aus. / MUe.

