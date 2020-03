Polizei Essen

POL-E: Essen: 69-Jähriger fährt auf stehendes Auto auf und muss reanimiert werden

Essen (ots)

45136 E.-Rüttenscheid: Am Sonntag, 22. März, kam es auf der Eleonorastraße, nahe der Kreuzung Müller-Breslau-Straße/Richard-Wagner-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 69-jährigen Alfa-Romeo-Fahrer und einem 35-jährigen Volvo-Fahrer. Gegen 15 Uhr fuhr der 69-Jährige plötzlich trotz Rot zeigender Ampel an der Kreuzung Müller-Breslau-Straße/Richard-Wagner-Straße an, überquerte den Kreuzungsbereich, fuhr über den Bordstein und gegen den am rechten Fahrbahnrand stehenden Volvo des 35-Jährigen. Der 35-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Der 69-Jährige musste nach dem Unfall von Polizisten und Rettungskräften reanimiert werden. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass der 69-Jährige aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Die Ermittlungen des Verkehrsunfall-Teams der Polizei dauern an. /bw

