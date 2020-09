Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 21.20 Uhr und Mittwoch, 20.10 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Hohlstraße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Wohnungstür. Ob sie aber auch etwas stahlen ist derzeit unklar.

An denselben Tagen, allerdings zwischen 20 Uhr und 18.50 Uhr, traten Einbrecher die Tür einer Wohnung an der Friedensstraße ein. Sie stahlen einen Fernseher sowie Unterhaltungselektronik und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Verbindung stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

