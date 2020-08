Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten zwischen Sonntag, 12:00 Uhr, und Dienstag, 15:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Neckarstraße einzubrechen. Nachdem die Täter weder durch die Tür, noch durch ein Fenster in das Haus eindringen konnten flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Sachschaden liegt bei rund 4.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ladenburg, unter der Telefonnummer 06203-93050, zu melden.

