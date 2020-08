Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagvormittag kam es auf der B292 in Höhe der Auffahrt zur BAB6 gegen 10:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem PKW. Beide beteiligten Fahrzeuge waren von Waibstadt in Richtung Sinsheim unterwegs,als sich der BMW eines 39-jährigen und der Sattelzug beim Spurwechseln berührten.Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 10.000EUR.

Da es unterschiedliche Informationen zum Unfallhergang gibt, werden Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zumelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Vanessa Schlömer

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell