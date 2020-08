Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in den Waldkindergarten - Zeugen gesucht

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Dienstag, 14:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in den Waldkindergarten im Gewann Hagen einzubrechen. Nachdem der Täter durch die Eingangstür nicht in den Kindergarten eindringen konnte, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Es entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-57090, zu melden.

