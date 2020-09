Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Rheydt: Einbruch in Gaststätte

Mönchengladbach (ots)

Donnerstagnacht, 24. September, gegen 1.45 Uhr sind mindestens zwei unbekannte Täter in eine Gasstätte an der Friedrich-Ebert-Straße in Rheydt eingebrochen und haben Bargeld aus der Registrierkasse erbeutet.

Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, weil sie laute Geräusche auf der Straße gehört und zwei Personen in der Nähe des dortigen Parkhauses beobachtet hatte.

Die eintreffenden Beamten fanden in der Nähe des Parkhauses eine zerstörte Registrierkasse. Sie suchten die Umgebung nach Tatverdächtigen und einem möglichen Tatort ab. Dabei stießen sie auf eine Gaststätte mit eingeschlagener Fensterscheibe. Die Täter waren bereits geflüchtet.

Sachdienliche Hinweise von weiteren Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell