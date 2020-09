Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Anhänger, Schubkarre, Heizkörper - Diebstähle von Baustellen

Mönchengladbach (ots)

In den vergangenen Tagen haben Diebe sich jeweils an einer Baustelle auf der Charlottenstraße und an der Viktoriastraße bereichert. In letzterem Fall stellten Polizisten einen Tatverdächtigen mit einem Teil des Diebesgutes.

An der Viktoriastraße stahlen sie in der Zeit von Montag, 21.09.2020, 17.30 Uhr, bis Dienstag, 22.09.2020, 07 Uhr, nicht nur mehrere Heizkörper und einen Baustellenstromkasten von der Baustelle. Vielmehr nahmen sie auch noch Elemente des Bauzaunes, den sie für den Diebstahl überwanden, mit.

In der Nacht zu Mittwoch muss es zwischen 00.10 Uhr und 00.40 Uhr gewesen sein, als sich die Diebe Zugang zu der Baustelle verschafften und von dort eine Schubkarre und einen Anhänger mit Mönchengladbacher Kennzeichen stahlen.

Polizisten stellten im Nahbereich einen 31-jährigen Mann fest, der die Schubkarre dabei hatte. Er hatte sie angeblich gefunden. Den Anhänger wiederum fanden die Polizisten auf einem Parkstreifen an der Korschenbroicher Straße. Werkzeug, das sich nach Aussagen des Eigentümers in dem Anhänger befunden hatte, entdeckten sie ebenfalls im näheren Bereich. Der Besitzer erhielt sein Eigentum zurück.

Die Beamten nahmen den 31-Jährigen, polizeilich bereits bekannten, Mönchengladbacher vorläufig fest. Im Anschluss an alle polizeilichen Maßnahmen wurde er dann mangels Haftgründen wieder entlassen. Die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. (cw)

