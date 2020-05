Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.-Leon-Rot/BAB 5: Nach Zusammenstoß von der Unfallstelle entfernt - Verwirrte Fahrerin in Klinik eingeliefert

St.-Leon-Rot/BAB 5 (ots)

Eine 79-jährige Frau befuhr am Mittwochnachmittag mit ihrem Opel gegen 17:45 Uhr die BAB 5 von Karlsruhe in Richtung Heidelberg und fuhr in einer Baustelle auf Höhe von St.Leon-Rot, auf einen vor ihr fahrenden VW auf. Nach dem Zusammenstoß setzte die Dame ihren Fahrweg unbeirrt fort. Eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Walldorf konnte die Frau kurze Zeit später auf der BAB 5 kurz vor der AS Ladenburg/Schriesheim einholen. Die Beamten hatten Müh und Not die Aufmerksamkeit der Frau zu gewinnen. Erst nachdem sie überholt worden war, verlangsamte sie ihr Fahrzeug und hielt zunächst mitten auf dem rechten Fahrstreifen an. Anschließend folgte sie dem Polizeifahrzeug in die Autobahnausfahrt. Bei der anschließenden Kontrolle der Frau und ihres mit Unfallschäden übersäten Fahrzeugs zeigte sich, dass sie verwirrt und orientierungslos war. Ihre Weiterfahrt wurde unterbunden und sie wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in eine Klinik transportiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Stephan Schiefelbusch

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell