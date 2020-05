Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Kollision vom Unfallort entfernt - 56-jährige Verursacherin ermittelt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen beobachteten am Mittwochabend gegen 18.50 Uhr einen Kleinwagen, der während auf dem Festplatz gegen einen anderen Pkw stieß und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Obwohl sie eine Zeugin noch auf den verursachten Schaden und ihr Fehlverhalten hinwies, fuhr die 56-jährige einfach davon. Mit Hilfe des von den Zeugen notierten Kennzeichens konnten die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Weinheim die rücksichtslose Fahrerin feststellen. Der Frau, die deutlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde eine Blutprobe entnommen. Aufgrund ihres Zustands wurde sie in eine Klinik eingeliefert. Ihr Führerschein wurde in Verwahrung genommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 7000,- Euro geschätzt

