POL-WHV: Straßenverkehrsgefährdung in Bockhorn - Kein Schaden entstanden - Polizei sucht Zeugen

Bockhorn (ots)

Am frühen Sonntagnachmittag, 26.01.2020, befuhr gegen 14:30 Uhr eine 46-Jährige aus Varel mit ihrem PKW den Grabhorner Weg in Osterforde. Dort wurde ihr während der Fahrt ein Hundekotbeutel auf die Windschutzscheibe geworfen. Durch die plötzlich auftretende eingeschränkte Sicht geriet sie kurzfristig in den Gegenverkehr, wo sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise kein Fahrzeug befand, so dass kein Schaden entstand.

Hinweise auf einen Verursacher konnten bislang nicht erlangt werden, so dass die Polizei Zeugen bittet, die ergänzende sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer 04451/923-0 zu melden.

