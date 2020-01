Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressemeldung aus dem Bereich Wilhelmshaven Zeitraum: 24.01.2020-26.01.2020

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter Einbruch in Baumarkt:

Ort: W'haven, Flutstraße Zeit: nach Mitternacht in der Nacht zu Freitag

In den zurückliegenden Tagen kam es zu mehreren Einbrüchen in Großgeschäfte am Tatortbereich. Hierbei kam es auch zu Entwendungen von Diebesgut. In diesem Fall wurde ein Oberlicht/Dachkuppel angegangen, um einen Einbruch zu begehen. Es gelang nicht, hierdurch in das Objekt einzudringen. Es blieb bei einer Versuchstat.

Metalldiebstähle:

Ort: W'haven, Accumer Landstraße und Zetel, Zetelermarsch Zeit: jeweils 19.01.2020 - 21.01.2020

Von zwei Baustellen wurden je ein Mast einer 380KV Freileitung entwendet. Die Gewichte lagen dabei um 764kg und 586kg. Es bestehen Zusammenhänge zu ähnlichen Taten.

Zeugenaufruf: Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, mögen sich bitte mit der Polizei in Schortens in Verbindung setzen (Telefon: 04461-918 790) Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern:

Ort: W'haven, Friedrich-Paffrath-Straße Ecke Friedenstraße Zeit: 24.01.2020, 05.32h

Die Führerin eines Skodas wollte an der Unfallstelle von der Friedenstraße nach rechts Richtung Norden in die Friedrich-Paffrath-Straße einbiegen. Dabei über sah sie einen Radfahrer, der vom Totenweg kam. Der leicht verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt.

Ort: W'haven, Hooksieler Landstraße/Kurt-Schumacher-Straße Zeit: 24.01.2020, 07.19h

Der Führer eines Audi fuhr in den dortigen Kreisverkehr und übersah dort zwei bevorrechtigte Radfahrer. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei die Radfahrer jeweils leicht verletzt wurden.

