Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Presse PK Varel 24.01. - 26.01.2020

Varel (ots)

Am Freitagmorgen ereignete sich im Vareler Stadtgebiet ein Verkehrsunfall, bei welchem sich eine 58-jährige Radfahrerin aus Varel leichte Verletzungen zuzog. Sie war mit ihrem Fahrrad auf der Straße Schlossplatz in Richtung Windallee unterwegs, als ein 26-jähriger Vareler mit seinem Pkw Peugeot aus einer untergeordneten Straße nach links in die Straße Schlossplatz einbog. Dabei übersah er die bevorrechtigte Radfahrerin, welche infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt wurde. Am Fahrrad und Pkw entstand Sachschaden.

Varel - Am Freitagnachmittag kam es auf der B 437 in Höhe Einmündung Collsteder Weg zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Pkw und eines Wohnmobiles, bei welchem zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Bad Zwischenahn und dessen 75-jähriger Beifahrer aus Bremen befuhren mit einem Pkw Mercedes die B 437 von Bockhorn kommend in Richtung Varel in der Absicht, nach rechts in den Collsteder Weg einzubiegen. Ein nachfolgender 53-jähriger Mann aus Jade konnte sein Wohnmobil nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vor ihm verzögernden Pkw auf. Beide Insassen des Mercedes wurden leicht verletzt. Weiterhin entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Varel - Am Freitagnachmittag wurde der Polizei in Varel eine Gewässerverunreinigung in einem wasserführenden Graben am Südender Grodenweg, Einmündung Am Hafen mitgeteilt. Das Wasser wies über eine Strecke von etwa 1500 Metern eine milchig-weiße Trübung auf. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

