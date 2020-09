Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Pistazien für 780 Euro: Ladendieb ermittelt

Mönchengladbach (ots)

Auch dank zahlreicher Zeugenhinweise hat die Polizei einen Ladendieb ermittelt, der in einem Supermarkt an der Odenkirchener Straße im Stadtteil Rheydt Pistazien im Wert von schätzungsweise 780 Euro gestohlen hatte.

Der 28-Jährige ist polizeibekannt und hatte zuletzt offenbar mehrfach in diesem und auch in anderen Supermärkten Pistazien geklaut. Was dahinter steckt, wird nun weiter ermittelt.

Die Polizei bedankt sich bei den Hinweisgebern.(km)

