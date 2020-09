Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Landkreis Konstanz) Brand in Sauna (02.09.2020)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts brannte es am Mittwoch gegen 20 Uhr in einer Sauna in der Eisenbahnstraße. Ein Zeuge bemerkte das Feuer, alarmierte sofort die Feuerwehr und evakuierte das Gebäude. Die mit sieben Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften angerückte Freiwillige Feuerwehr Radolfzell löschte den Brand rasch. Verletzt wurde niemand. Über die Schadenshöhe ist der Polizei nichts bekannt.

