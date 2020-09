Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener verursacht Unfall (02.09.2020)

Rottweil (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz in der Nägelesgrabenstraße ereignet hat. Ein 33-Jähriger stieß mit seinem Peugeot beim Einparken gegen einen geparkten Skoda. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer nach dem Unfall ausstieg und eine Frau auf dem Fahrersitz Platz nahm. Bei der Unfallaufnahme konnten die Polizisten Atemalkoholgeruch beim zuvor genannten Fahrer feststellen. Ein Alkoholtest mit über 1 Promille bestätigte dies. Den Fahrer erwartet jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheitsfahrt.

Rückfragen bitte an:

Lena Schweigler

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell