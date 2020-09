Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schlägerei in der Rheydter Innenstadt: 16-Jähriger mit Stichverletzung im Krankenhaus

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 22. September, haben sich gegen 18.30 Uhr auf der Langensgasse, in der Nähe des Marienplatzes, mehrere Jugendliche geprügelt. Dabei hat ein Jugendlicher einen anderen mit einem Messer am Rücken verletzt. Der 16-jährige Junge wurde anschließend stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Mutmaßlich war ein bereits bestehender Konflikt, insbesondere zwischen zwei der beteiligten Jugendlichen, der Grund für die gewaltsame Auseinandersetzung. Während die Kontrahenten aufeinander losgingen, standen einige Jugendliche und Heranwachsende als Zuschauer um sie herum.

Als von diesen Zeugen schließlich bemerkt wurde, dass der 16-jährige Junge blutete, wurde die Polizei alarmiert. Er war mit einem Stich in den Rücken verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo seine medizinische Behandlung noch andauert. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Tatgeschehen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (jn)

