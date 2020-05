Polizei Hagen

POL-HA: Mann stirbt bei Verkehrsunfall auf der Boeler Straße

Hagen (ots)

Am Montagmorgen, 25.05.2020, kam es gegen 05:20 Uhr zu einem schweren Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 52-Jähriger die Boeler Straße aus Richtung Altenhagen in Richtung Hagener Straße entlang. Dort fuhr er auf Höhe der Siedlerstraße an einem stehenden Linienbus vorbei. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er dann frontal mit einem weiteren Linienbus, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Die hinzugerufenen Rettungskräfte konnten nach Reanimierungsmaßnahmen lediglich den Tod des Skoda-Fahrers feststellen. Das Hagener Verkehrskommissariat hat jetzt die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalles aufgenommen. Der Fahrer des Linienbusses wurde leicht verletzt. Die Polizei musste die Boeler Straße für die Unfallaufnahme für mehrere Stunden sperren.

